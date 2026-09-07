Sonbaharda vatandaşların ilgi odağı kasımpatı ve sıklamen çiçekleri oldu - Son Dakika
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Sonbaharda vatandaşların ilgi odağı kasımpatı ve sıklamen çiçekleri oldu

Sonbaharda vatandaşların ilgi odağı kasımpatı ve sıklamen çiçekleri oldu
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Havaların soğumaya başlamasıyla kasımpatı ve sıklamen çiçeklerine ilgi arttı. Bahçe ve balkonları renklendiren bu çiçekler, canlı renkleri ve kokularıyla vatandaşların en çok tercih ettiği türler arasında yer alıyor.

Sonbaharla birlikte kasımpatı ve sıklamen çiçeğine ilgi arttı. Bahçe ve balkonları renklendiren çiçekler, vatandaşların en çok tercih ettiği türler oluyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla vatandaşların en çok tercih ettiği çiçekler kasımpatı ve sıklamen oldu. Sonbaharın getirdiği solgun ve sakin renklere karşı canlılık katan bu çiçekler, bahçe ve balkonları renklendiriyor. Kızılın iç ısıtan dokusuyla buluşan yanık turuncu ve parlak sarılar görsel şölen sunuyor. Kokularıyla hayran bırakan çiçekler, renkleriyle de etrafını güzelleştiriyor.

Kaynak: İHA

Bahçe, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sonbaharda vatandaşların ilgi odağı kasımpatı ve sıklamen çiçekleri oldu - Son Dakika

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