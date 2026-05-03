Spil Dağı'na Mayıs ayında kar yağdı - Son Dakika
Spil Dağı'na Mayıs ayında kar yağdı

03.05.2026 14:54  Güncelleme: 15:03
Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na Mayıs ayında kar yağdı.

Manisa ve İzmir arasında yer alan 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'na Mayıs ayında kar yağdı. Sabaha karşı başlayan yağışla birlikte doğa beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.

Spil Dağı Milli Parkı, bahar aylarında kıştan kalma bir gün yaşıyor. Bölgede etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sabaha karşı başlayan kar yağışı, kısa sürede Milli Park'ın zirve noktalarını beyaza bürüdü. Kar yağışı, Turgutalp Mahallesi mevkiinden itibaren etkisini hissettirirken, 900 metre rakımın üzerinde kar kalınlığının 1 santimetreye ulaştığı görüldü. Bungalov tipi evlerin yer aldığı 1210 rakımlı Atalanı mevkiinde ise kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Kar haberini alan doğaseverler zirveye akın etti. İzmir'in Balçova ilçesinden kar yağışını takip etmek için gelen Onur Kıymet, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "Mayıs'ta daha önce hiç denk gelmedik. Zaten sık sık çıkıyorum bu dağa. Kendim aktif olarak amatör meteoroloji bilimiyle uğraşıyorum. Ama hiçbir zaman Spil Dağı'nda Mayıs ayında kar yağdığını görmedim. Teorik olarak da şahit olmadım. Önceden tahminini yaptık. Yakalamak için geldik. Kar yağışını yakalamak için geldik. Şimdi manzaranın tadını çıkarıyoruz. Mayıs ayında kolay kolay göremeyeceğimiz, göremeyeceğimiz bir şey"

Hafta sonu gezisi için Spil Dağı'nı tercih eden vatandaşlar, 3 Mayıs sabahı kar yağışı sürpriziyle uyandı. Ziyaretçilerden Recep Demiryürek, "Spil Dağı'na ziyarete geldim ama bir sürprizle karşılaştık. 3 Mayıs 2026 Pazar günü Spil Dağı'nda şu an çok güzel kar yağıyor. Daha önce hiç böyle denk gelmemiştik. Yani en son Nisan'da görmüştük, Mayıs ayında kar yağması bize sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Karla kaplanan Spil Dağı Milli Parkı yolunda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Bölgeye sevk edilen greyderlerle yolda kar temizleme çalışması yürütülerek, vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması sağlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

