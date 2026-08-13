Su Verimliliği İçin Toplantı Düzenlendi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, 2023 yılında başlatılan Ulusal Su Seferberliği ve Su Verimliliği çalışmaları çerçevesinde su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantı Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; su verimliliği ve mavi su verimliliği, bireysel su tüketiminin azaltılmasına yönelik "azalt, değiştir ve yeniden kullan" stratejileri ile suyun etkin ve verimli kullanımına ilişkin Türkiye'den ve dünyadan iyi uygulama örnekleri ele alındı.

Toplam 28 kişinin katıldığı toplantıda, su kullanımında tasarruf ve verimliliğe yönelik bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Toplantının sonunda İl Müdür Yardımcısı Özgür Bayrak tarafından, suyun korunması ve verimli kullanılmasına gösterdiği hassasiyet dolayısıyla Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'e teşekkür belgesi takdim edildi.