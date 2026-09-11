Kargocu sandı, kapıyı açtı! 20 yıllık firarın sonu böyle geldi - Son Dakika
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Kargocu sandı, kapıyı açtı! 20 yıllık firarın sonu böyle geldi

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Bursa'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 31 suç kaydı olduğu belirtilen firari, polis operasyonuyla yakalandı. Kargo görevlisinin geldiğini sanarak kapıyı açan şahıs, karşısında polis ekiplerini bulurken o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 31 suç kaydı olduğu belirtilen firarinin izini sürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şahsın bulunduğu adresi tespit ederek operasyon için harekete geçti.

KARGOCU GELDİĞİNİ SANDI

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Kapısının çalınmasının ardından kargo görevlisinin geldiğini düşünen şahıs kapıyı açtı.

Ancak kapının karşısında polis ekiplerini gören firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.

20 YIL HAPİS CEZASI, 31 SUÇ KAYDI

Yakalanan şahsın hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 31 ayrı suç kaydının olduğu belirtildi. Polis ekipleri şahsı gözaltına alarak gerekli işlemler için emniyete götürdü.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Polisin düzenlediği operasyon sırasında yaşananlar kameraya da yansıdı. Görüntülerde, kargo geldiğini düşünerek kapıyı açan firarinin karşısında polis ekiplerini bulduğu ve ardından yakalandığı anlar yer aldı.

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Son Dakika Bursa Kargocu sandı, kapıyı açtı! 20 yıllık firarın sonu böyle geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • sehmus fatih sehmus fatih:
    polisimize helal olsun artık senaryo dahi yazabiliyor. ve oynayabiliyorlar hemde gerçek! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kargocu sandı, kapıyı açtı! 20 yıllık firarın sonu böyle geldi - Son Dakika
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