Süleymanpaşa\'da Şiddetli Yağış Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar korunacak yer ararken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan Süleymanpaşa'da kurulan Salı pazarında da olumsuzluklar yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle tezgahların zarar görmemesi için esnaf pazarı erken toplamak zorunda kaldı. Yağış sırasında rüzgarın da etkili olmasıyla birlikte pazar alanında zor anlar yaşandığı gözlendi.

Yetkililer, vatandaşları ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yağışların aralıklarla devam edebileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Trafik, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 19:33:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.