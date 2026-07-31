Sultan Sazlığı'nda Yeniden Canlanma - Son Dakika
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Sultan Sazlığı'nda Yeniden Canlanma

Sultan Sazlığı\'nda Yeniden Canlanma
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Yağışların artmasıyla Sultan Sazlığı canlanarak turizme katkı sağlıyor ve kuş çeşitlerini artırıyor.

Kayseri'de Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan; Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı, geçen yıl karşı karşıya kaldığı kuraklığın ardından bu yıl yağışların artmasıyla birlikte yeniden canlandı.

3 ilçe sınırları içerisinde bulunan ve 301 çeşit kuşa ev sahipliği yapan ve 'Kuş Cenneti' olarak bilinen Sultan Sazlığı, 2020 yılında 'Kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edilmişti. Kayıklarla gezinti yapılan, misafir ettiği kuşların haricinde su hayvanlarına da ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda geçen yıl yağışların az olması sebebi ile su kalmamıştı. Bu yıl yağışların artması ile birlikte renklenen Sultan Sazlığı yeniden su ile dolarken, bölgede karaya oturmuş kayıklar yeniden suya indirildi. Yeniden su ile dolan Sultan Sazlığı dron ile havadan görüntülendi.

Bölgede esnaflık yapan Doğukan Atasoy, yağışlarla birlikte değerli değişikliklerin olduğunu söyleyerek, "Geçen yıl yağışlar olmadığı için hiç kimse yoktu zaten burada. Bu sene biraz daha suyun doluluğundan dolayı kuş çeşitlerimiz burada var. Suyun yükselmesiyle çok değerli bir değişiklik oldu. Hem turizm hem ekonomik anlamda hem de canlılar anlamında bayağı bir değişiklik oldu. Biz yurtdışından ve yurt içinden gelecek vatandaşları burada daha çok görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sultan Sazlığı'nda Yeniden Canlanma - Son Dakika

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