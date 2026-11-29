Sultangazi'de yağış ve rüzgara dayanamayan ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğuna neden olan ağaç, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yoldan kaldırıldı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi D Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış ve rüzgara dayanamayan ağaç yolun ortasına devrilerek trafiğin kapanmasına neden oldu. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağacı kısa sürede keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla yol tekrar sürücülerin kullanımına açıldı.

Esnaf Ekrem Baran, ağacın devrilmesini beklediklerini ifade ederek, "Ben burada çalışıyordum. Dışarıdan bizim bir komşumuz 'Ağaç devrildi' dedi. Ben o ağacın devrileceğini biliyordum. Ağacın kökü zaten havaya kalkmıştı. Devrilme ihtimali yüzde 99'du. Oraya araba falan park etmiyorduk. Daha önce ben birkaç kişiyi daha uyardım. Bugün fırtına şiddetli olduğu için devrilmesi normal. Yollar kapandı. Burası D Caddesi olduğu için işlek bir cadde. Biz de yetkilileri arayarak haber verdik. Hemen anında yolu açmak için polis arkadaşlar, itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Herkesten Allah razı olsun" dedi.