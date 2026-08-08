Sultanhisar’da yıllardır beklenen yol çalışması tamamlandı

Sultanhisar'ın Malgaçmustafa Mahallesi Cevizdibi mevkisinde vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla yaklaşık bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla yürütülen yol çalışmaları kapsamında, Malgaçmustafa Mahallesi Cevizdibi mevkisindeki çalışmalar tamamlandı. Sultanhisar Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, yıllardır yapılamayan ve vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşadığı yaklaşık bin metrekarelik alana parke taşları döşendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, yapılan çalışmanın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.