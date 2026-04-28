Sungurlu Atır Su Arıtma Tesisi hizmete başladı

Sungurlu Belediyesi tarafından, 20 milyon TL'nin üzerinde yatırımla yenilenen atık su eritme tesisi yeniden hizmete alındı.

Sungurlu Belediyesi, çevre altyapısını güçlendiren önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Uzun süredir atıl durumda bulunan Atık Su Arıtma Tesisi, yapılan kapsamlı çalışmaların ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Yenilenen tesiste incelemelerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı yazılı açıklamada, çevre sağlığı ve su kaynaklarının korunmasının her geçen gün daha kritik hale geldiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında tesisin modernize edilerek aktif hale getirildiğini belirten Dere, proje için 20 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını ifade etti.

Bölgede aktif olarak çalışan tek atık su arıtma tesisi olma özelliğini taşıyan tesisin devreye alınmasıyla birlikte ilçede çevre kirliliğinin azaltılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması adına önemli bir adım atıldığını vurguladı. - ÇORUM