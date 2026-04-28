Sungurlu Atır Su Arıtma Tesisi hizmete başladı

28.04.2026 13:47  Güncelleme: 13:48
Sungurlu Belediyesi tarafından, 20 milyon TL'nin üzerinde yatırımla yenilenen atık su eritme tesisi yeniden hizmete alındı.

Sungurlu Belediyesi, çevre altyapısını güçlendiren önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Uzun süredir atıl durumda bulunan Atık Su Arıtma Tesisi, yapılan kapsamlı çalışmaların ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Yenilenen tesiste incelemelerde bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, yaptığı yazılı açıklamada, çevre sağlığı ve su kaynaklarının korunmasının her geçen gün daha kritik hale geldiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında tesisin modernize edilerek aktif hale getirildiğini belirten Dere, proje için 20 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını ifade etti.

Bölgede aktif olarak çalışan tek atık su arıtma tesisi olma özelliğini taşıyan tesisin devreye alınmasıyla birlikte ilçede çevre kirliliğinin azaltılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması adına önemli bir adım atıldığını vurguladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:26
Sözleri büyük yankı uyandırdı Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir
Sözleri büyük yankı uyandırdı! Fenerbahçe başkan adayı Barış Göktürk kimdir?
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:27
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi Milyonları umutlandıran mesaj
ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Milyonları umutlandıran mesaj
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
