Sungurlu\'da taşkın kontrolü projesinde ihale aşaması

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Belediye Başkanı Muhsin Dere, uzun yıllardır beklenilen taşkın kontrolü ve dere ıslahı projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini duyurdu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin uzun yıllardır beklediği taşkın kontrolü ve dere ıslahı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Dere, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından "Çorum Sungurlu İlçe Merkezi Dereleri Islahı Yapım İşi" ihalesinin yayımlandığını belirterek, projenin Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi kapsamında Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

İhale kapsamında son teklif verme tarihinin 10 Ağustos 2026 olduğunu kaydeden Başkan Dere, yatırımın taşkın riskinin azaltılması, kent estetiğinin güçlendirilmesi ve şehir planlaması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İhale sürecine gelinmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Dere, "Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu taşkın kontrolü ve dere ıslahı çalışmalarının hayata geçirilmesi adına önemli bir adım atılmıştır. Bu yatırımın Sungurlu'muza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Dere, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e, Çorum milletvekillerine, DSİ Genel Müdürlüğü ile DSİ 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine ve katkı sunan tüm bürokratlara teşekkür ederek, "Anadolu'nun yükselen gücü Sungurlu'muz için çalışmaya, takip etmeye ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM