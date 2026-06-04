Sürdürülebilirlik Verileri Küresel Ticarette Önem Kazanıyor - Son Dakika
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Sürdürülebilirlik Verileri Küresel Ticarette Önem Kazanıyor

Sürdürülebilirlik Verileri Küresel Ticarette Önem Kazanıyor
04.06.2026 10:18
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KUTSO Başkanı Esin Güral, sürdürülebilirlik verilerinin güvenilirliği ve standardizasyonuna vurgu yaptı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral, sürdürülebilirlik verilerinin güvenilirliği ve doğrulanabilirliğinin küresel ticarette giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti.

Argat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'nun katılımıyla gerçekleştirilen COP31 Business Forum-İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Ankara'da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 hazırlıkları ele alındı. Toplantıda, küresel iş dünyasının konferansa katılımını koordine etmek amacıyla TOBB'un "COP31 İş Dünyası Elçisi (Private Sector Envoy)" olarak görevlendirilmesi kapsamında oluşturulan COP31 Business Forum'un tanıtımı gerçekleştirildi.

İş dünyasının çatı kuruluşları, oda ve borsa temsilcileri ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı programın açılışında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur tarafından sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, iklim politikaları ve COP31 hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Toplantıda söz alan Esin Güral Argat, sürdürülebilirlik verilerinin güvenilirliği ve doğrulanabilirliğinin küresel ticarette giderek daha fazla önem kazandığına dikkat çekti. Argat, Türkiye genelinde sürdürülebilirlik verilerinin ölçülmesi ve raporlanmasına yönelik ortak bir standardizasyon altyapısının oluşturulmasının gerekliliğini vurgulayarak, kamu ve özel sektör iş birliğiyle merkezi bir veri platformunun kurulmasına yönelik çalışmalar ile küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik destek mekanizmalarının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ticaret Ve Sanayi Odası, Esin Güral Argat, Murat Kurum, Ekonomi, Kütahya, COP31, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sürdürülebilirlik Verileri Küresel Ticarette Önem Kazanıyor - Son Dakika

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