Tarım arazileri sular altında kaldı, 30 hane ile ulaşım kesildi

Sivas'ta kar sularının erimesiyle tarım arazileri sular altında kaldı, 30 haneli yerleşim yerinin yolu sular altında kaldı.

Sivas'ta kar sularının erimesi ve son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle birçok akarsu ve ırmak dolup taştı. Zara ilçesi Hatip Mahallesi Kalkançiftliği mevkiinde de su taşkını yaşandı. Tarım arazileri ve yollar suya gömüldü. 30 haneli yerleşim yerinin yolu tamamen sular altında kalırken bölgeyle ulaşım kesildi. Zara Belediyesi yerleşim yerine yeniden ulaşım sağlanması için çalışma başlattı. 30 haneli yerleşim yerine ulaşabilmek için alternatif güzergah ve dolgu çalışması yapılıyor.

Öte yandan ilçeye bağlı Adamfakı köyünden geçen Acı Irmak'ta da taşkın yaşandı. Su seviyesinin artması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. - SİVAS