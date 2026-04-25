Tarsus'ta otopark sorununa çözüm için yeni adım atıldı
Tarsus'ta otopark sorununa çözüm için yeni adım atıldı

25.04.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
Tarsus Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde AVM ve Hükümet Konağı çevresinde yaşanan otopark sorununu çözmek amacıyla yaklaşık 100 araç kapasiteli yeni bir otopark alanını hizmete kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun yapılaşma ve artan araç sayısı nedeniyle bölgede yaşanan park sorununa çözüm üretmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında yaklaşık 2 bin 250 metrekarelik alanda düzenleme yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde 400 ton asfalt serilerek modern bir otopark alanı oluşturuldu.

Yapılan düzenlemeyle hem trafik yoğunluğunun azaltılması hem de kent estetiğinin iyileştirilmesi hedeflenirken, özellikle AVM ve resmi kurumlara gelen vatandaşların park ihtiyacının karşılanması amaçlandı.

"Çalışmalar sürecek"

Çalışmaları yerinde inceleyen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, kent genelinde otopark ihtiyacına yönelik projelerin devam edeceğini belirtti. Boltaç, "Tarsus'ta özellikle yoğun bölgelerde otopark ihtiyacı önemli bir konu. Fevzi Çakmak Mahallemizde bu ihtiyaca karşılık verecek 100 araçlık bir alan oluşturduk. Bu sadece bir başlangıç. Kentimizin farklı noktalarında yeni otopark alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Hizmetlerin sahadaki ihtiyaçlara göre planlandığını ifade eden Boltaç, çalışmada emeği geçen belediye personeli ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Vatandaş memnun

Bölge esnafı ve vatandaşlar ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özellikle yağışlı havalarda alanın çamur içinde kaldığını belirten esnaf, düzenleme sonrası park ve yaya kullanımının kolaylaştığını ifade etti.

Yeni otoparkın bölgedeki ticari hareketliliğe de katkı sağlaması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

