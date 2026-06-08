Taşköprü Atlı Turizm Merkezi\'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşa çalışmalarına devam edilen Atlı Turizm Merkezi'nde hem atlı rehabilitasyon ile engelli bireylerin fiziksel ve duygusal gelişimi desteklenecek hem de ilçe turizmi canlandırılacak. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, merkezi kısa süre içerisinde hizmete çamayı plandıklarını söyledi.

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçede yapımı sürdürülen Atlı Turizm Merkezi Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe turizmine katkı sağlaması hedeflenen proje kapsamında, merkezde restoran, manej alanı ve çeşitli sosyal donatıların yer alacak. Doğayla iç içe bir ortam sunacak olan Atlı Turizm Merkezi'nde atlı rehabilitasyon ile engelli bireylerin fiziksel ve duygusal gelişimi de desteklenecek. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çalışmaların yüzde 60'ı geçtiğini belirterek, Kültür ve Sarımsak Festivali'ne kadar ki süreçte çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Şu anda inşaatımız yüzde 60 seviyelerinde"

Merkezin ilçede önemli bir turizm merkezi haline gelmesini hedeflediklerini dile getiren Başkan Arslan, "Altlı Turizm Merkezi, Taşköprülerin sosyal anlamda ihtiyaç duydukları bir merkez olacak. Ayrıca Altlı Turizm Merkezi'nde özel bireyleri de ön planda düşünerek, onlara da hizmet verme şansını yakalamak için böyle bir planlama yaptık. Şu anda inşaatımız yüzde 60 seviyelerinde ilerliyor. İnşallah Atlı Turizm Merkezini de tamamlayarak festivale yetiştirmeyi planlıyoruz. Atlı Turizm Merkezi'ni insanların çocuklarıyla, hafta sonları veya normal zamanlarda piknik yapabilecekleri, tatil yapabilecekleri, zaman geçirebilecekleri bir sosyal donatı olarak görüyoruz. Özel bireyler için de yine özel bir hizmet sağlamış olacağız. Özel bireylerimiz için de eğitim verilecek, atlarla iletişim sayesinde bir destek sağlamış olacak. 7 ahırlı hayvanlarımız için, atlarımız için yerleşik bir planlama yaptık. Burada ayrıca bakım, yıkama, yemhanelik gibi diğer birimler de var. Bir tarafında da hem insanların oturduklarında çocuklarını gözleyebileceği ata binliğinde, oturup istirahat ettiklerinde kahvelerini içip yemek yiyebilecekleri de bir restoran bölümü var. Bin metrekarelik maraj kısmı var. Burası da atların gezdirileceği bir alan, üstü kapalı korunaklı bir alanı da proje kapsamında yapmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçede devam eden diğer projelerle ilgili de bilgi veren Başkan Arslan, Kültür ve Sarımsak Festivali kapsamında güreş müsabakaları ve at yarışlarının bu yıl da düzenleneceğini belirterek, "Karakucak (Türkiye Geleneksel Güreşler) Federasyonu ile birlikte Güre Gençler Şampiyonası gerçekleştirmiştik. 400'e yakın güreşçinin katıldığı çalışmayı bu sene daha üst segmentte, festival kapsamında yapacağız. Biraz daha atı da özendirmek, bölgede bu geleneksel atçılığı da tetiklemek amacıyla her yıl at yarışları yapıyoruz. İnsanları özendirmek anlamında yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü hem Taşköprü'nün hem de Türkler'in atla olan iletişimi, tarihler boyunca devam eden bir iletişim. İnşallah Taşköprü'de de bunu geliştireceğiz" diye konuştu.

Taşköprü Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmalarına da devam ettiklerini vurgulayan Arslan, "Bunun sürdürülebilirliği için ikinci, üçüncü etabının yapılmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çalışmalarımızı sunuyoruz. Derbederler Hamamının restorasyonuyla Kültür Bakanlığı'na devrettiğimiz bu eseri ilçe kütüphanesi olarak kazandırarak gelecekte Taşköprü'ye önemli bir hizmet etmiş olacağız. Çalışmalarını sürdürdüğümüz, TÜBİTAK tarafından kabul gören bir projemiz de Bilim Merkezi. Burayla ilgili de şu anda çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Bilim Merkezimizi Taşköprülülerin hizmetine sunacağız. Burasının özellikle gençlerimizin ilgi göstereceği yer olacağını ifade edebilirim. Kültür Merkezimizde yaptığımızı Bilim Merkezimizin eksiklerini şu anda yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca bizim 400 dönümlük bir arazimiz var, bunu ormandan kiraladık. Bu arazi gerçekten güzel bir piknik alanı. Burası sosyal donatılarıyla karavan kampı açısından önemli bir alan. Oradaki gençlik merkeziyle gençlerimizin değişik etkinliklerde faaliyet gösterebileceği, mesire alanında gerekli eksikliklerin yapılmasıyla bir projemiz var. Şu anda kiralama işlemleri bitti. Şimdi projeyi elden geçiriyoruz, inşallah projeyi tamamladığımızda da uygulama projesine geçeceğiz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU