Taşköprü sarımsağının üretim ve pazarlama sorunları çalıştayda masaya yatırıldı - Son Dakika
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Taşköprü sarımsağının üretim ve pazarlama sorunları çalıştayda masaya yatırıldı

Taşköprü sarımsağının üretim ve pazarlama sorunları çalıştayda masaya yatırıldı
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Kastamonu Taşköprü'de coğrafi işaret tescilli sarımsağın sorunları ve geleceği için düzenlenen çalıştayda, üretimden pazarlamaya, depolamadan tanıtıma kadar birçok konu ele alındı. Belediye Başkanı Arslan, üreticinin emeğini korumak ve marka değerini yükseltmek için ortak akılla çalışmaların süreceğini söyledi.

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağı üretiminde yaşanan sorunlar ve geleceği için yapılması planlanan çalışmalar düzenlenen çalıştayda masaya yatırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen ve aromasıyla dünyada ünlenen Taşköprü sarımsağı düzenlenen "Taşköprü Sarımsağı Ürün Analizi Çalıştayı"nda ele alındı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde sağlanan desteklenen, Taşköprü Belediyesi'nin "Taşköprü Sarımsağı Ürünü İçin Yol Haritası Hazırlanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmeti" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştay, Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Taşköprü sarımsağında yaşanan sorunlar ile sarımsağın geleceğine yönelik atılabilecek adımlar konuşuldu.

Çalıştayda, alanında uzman kişiler tarafından Taşköprü sarımsağı üretim sürecinde yaşanan gelişmeler incelenerek, atılacak adımlar konuşuldu. Bu çerçevede, sarımsak üretiminin sürdürülebilirliği, fiyat ve pazarlama politikaları, depolama kapasitesinin geliştirilmesi, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve yerel pazarın ulusal ölçekte daha etkin hale getirilmesi gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Çalıştayda, üreticinin emeğinin daha güçlü şekilde karşılık bulması ve ürünün daha geniş pazarlara ulaştırılması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin ne şekilde sağlanması da ele alındı.

"Ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Çalıştaya katılan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü sarımsağıyla ilgili yapılan değerlendirme ve analizler doğrultusunda, sarımsağın üretim, depolama, tanıtım ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların bundan sonrada hız kaybetmeden devam ettirileceğini kaydetti. Çalıştaya katkı sağlayan kurum temsilcileri ve paydaşlara teşekkür eden Başkan Arslan, Taşköprü'nün simgesi haline gelen sarımsağın marka değerini daha ileriye taşımak için bundan sonrada çalışmaların sürdürüleceğini ifade ederek, "Coğrafi işaret tescilli, ilçemizin en önemli değerlerinden Taşköprü sarımsağımızın üretimden pazarlamaya, fiyat politikalarından depolama kapasitesine, tanıtımdan yerel pazarımızın ulusal ölçekte güçlendirilmesine kadar birçok başlığı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Üreticimizin emeğini korumak, Taşköprü sarımsağımızın marka değerini daha da yükseltmek ve hak ettiği pazarlara ulaşmasını sağlamak için ortak akılla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kıymetli çalıştaya katkı sunan tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ise, "Taşköprü sarımsağının yol haritasının belirlenmesine ilişkin konuları çalıştayda görüştük. Coğrafi tescilli sarımsağımızın üretim, fiyat-pazarlama durumları, depolama kapasitesi, yerel pazarı ulusallaştırma konularında detaylı analiz çalışmaları yapıldı. Çalıştaya sarımsağımızın üretim, pazarlama, tanıtım ve analize edilen konularda çalışmalar bundan sonrada devam edecek. Çalıştaya katılım ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalıştaya Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Taşköprü sarımsağının üretim ve pazarlama sorunları çalıştayda masaya yatırıldı - Son Dakika

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