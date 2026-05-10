Taşköprü Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

10.05.2026 11:07
Aydın'daki tarihi Taşköprü, çevresel kirlilik ve atık birikintileri nedeniyle yıkılma riski taşıyor.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde, Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan tarihi Taşköprü; çevresel kirlilik ve doğal etkenler nedeniyle geçen dönemlerde olduğu gibi yine yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Yıllardır çöp ve katı atık sorununa çözüm bulunamayan köprüde, üzerindeki atıklar nedeniyle su geçişi sağlanamıyor. Büyük Menderes Nehri'nin yukarı havzalarından gelen atıklar ile yağmur sularının taşıdığı çöp ve ağaç kütükleri, uzun süredir köprünün kemerlerini tıkadı. Bu durum, köprünün arka kısmında çöp birikintilerinin ve ağaç kütüklerinin oluşmasına neden oldu.

Tarihi köprünün yıkılma tehlikesi altında olduğunu dile getiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından nehirde su seviyesinin yükselmesiyle, kemerleri tıkalı olan köprüde su taşkınları yaşandı ve sular köprü üzerinden akmaya başladı. Taşkın sırasında biriken çöplerin önemli bir bölümü köprünün üzerinden aşarak denize sürüklendi. Ancak su seviyesinin düşmesiyle birlikte ağaç kütükleri, dallar ve benzeri büyük atıkların köprü üzerinde kaldığı görüldü.

Batı bölümünde köprüye inen merdivenlerin yerinden kayarak bazı basamaklarının tahrip olduğu, köprünün kuzeybatı köşesinde alüvyon yığılması oluşturarak kemerlerin bazılarını tıkadığı görüldü. Bu durum, nehrin her iki yakasında bulunan mahalle sakinlerinin köprüden geçişini engellemekte; aynı zamanda köprü taşlarının yerinden oynamasına yol açarak yıkılma riskini artırmaktadır. Köprü kemerlerinin tıkalı olması ve ağır atıkların yapı üzerinde birikmesi, tarihi taş dokuda ciddi hasara neden olmaktadır. Nitekim bazı taşların yerinden oynadığı, bazılarının ise suya düştüğü gözlemlenmektedir. Mevcut durumun devam etmesi halinde, yeni atık birikimlerinin oluşturacağı basınç nedeniyle yapının çökme riski bulunmaktadır. Bu konuda yetkili kurum olan Devlet Su İşleri'nin (DSİ), atık toplama amacıyla kullanılabilecek yüzer bariyer sistemlerine sahip olduğu; ancak bu sistemlerin regülatör kıyılarında atıl durumda bekletildiği görülmektedir. Tarihi köprünün korunması için en etkili çözüm; katı atıkların köprüye ulaşmadan önce kurulacak yüzer bariyer sistemleriyle kontrollü şekilde toplanarak kıyıya çekilmesi ve bertaraf edilmesidir. Hem tarihi Taşköprü'nün bu tehditten kurtarılması hem de vatandaşların köprüyü güvenle kullanabilmesi için ilgili kurumların bir an önce gerekli ve yeterli önlemleri almasını talep ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
