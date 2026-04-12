Tatvan'da Nisan Yağışı Şaşırttı

12.04.2026 09:58
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde nisan ayının ortalarında etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe merkezi gündüz saatlerinde tamamen beyaza büründü. Bitlis genelinde etkili olan yağış, özellikle Tatvan ile Bitlis arasında bulunan Rahva bölgesinde yoğun şekilde hissedildi. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, yüklü tırlar ise yol kenarında mola vermek zorunda kaldı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler bölgede tedbirlerini artırdı.

Kentte evlerin çatıları ve araçların üzeri karla kaplanırken, ortaya güzel görüntüler çıktı. Bahar mevsiminin ortasında gelen kar yağışı vatandaşları hayretler içerisinde bıraktı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kar yağışının önümüzdeki günlerde etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Vatandaşlar da nisan ayında yağan yoğun karın sürpriz olduğunu belirterek, kışın adeta geri döndüğünü ifade ettiler. - BİTLİS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
