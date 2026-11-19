Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 29 Temmuz 1993 tarihinde şehit olan Jandarma Er Şemsettin Altınbek'in mezarı, dernek girişimleriyle yenilenerek hak ettiği görünüme kavuşturuldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerin hatıralarına sahip çıkılmaya devam ediliyor. 29 Temmuz 1993'te şehit olan Jandarma Er Şemsettin Altınbek'in kabrinin mevcut durumunun iyileştirilmesi ve daha yakışır bir görünüme kavuşturulması amacıyla T.C. Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Tavşanlı İlçe Başkanlığı tarafından bir süredir yürütülen girişimler sonuç verdi. İlgili yetkililerin çalışmaları neticesinde şehidin kabri tamamen yenilenerek bakımlı ve düzenli bir yapıya kavuşturuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan T.C. Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Tavşanlı İlçe Başkanı Erol Gündüz, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, sürece katkı sunan yetkililere teşekkür etti. Başkan Erol Gündüz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehitlerimiz, bu vatanın bağımsızlığı ve geleceği uğruna canlarını feda etmiş en kıymetli emanetlerimizdir. Onların hatıralarına sahip çıkmak, kabirlerini korumak ve gereken hassasiyeti göstermek hepimizin temel görevidir. Derneğimizin girişimleri neticesinde Şehit Jandarma Er Şemsettin Altınbek'in mezarının yenilenmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda duyarlılık göstererek emeği geçen tüm yetkililere derneğimiz ve şehit ailelerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz."