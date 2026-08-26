Tavşanlı-Emet Yolunda Çalışmalar Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ve Emet ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun yaklaşık 8. kilometresinde Karayolları ekipleri tarafından yol yapım ve bakım çalışması başlatıldı.

Karaköy mevkii ile Tepecik beldesi arasındaki güzergahta sürdürülen çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, bölgede seyreden sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahta ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.