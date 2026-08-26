Tavşanlı-Emet Yolunda Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Tavşanlı-Emet Yolunda Çalışmalar Başladı

Tavşanlı-Emet Yolunda Çalışmalar Başladı
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Tavşanlı-Emet arasındaki karayolunda bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ve Emet ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun yaklaşık 8. kilometresinde Karayolları ekipleri tarafından yol yapım ve bakım çalışması başlatıldı.

Karaköy mevkii ile Tepecik beldesi arasındaki güzergahta sürdürülen çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, bölgede seyreden sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahta ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tavşanlı-Emet Yolunda Çalışmalar Başladı - Son Dakika

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