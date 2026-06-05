TCDD'den İlaçlama Uyarısı!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından 8-15 Haziran 2026 tarihleri arasında; Eskişehir-Konya, Alayunt-Balıkesir-Kütahya hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturduğu belirtildi. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerektiği ifade edildi. - ESKİŞEHİR