TCDD'den Otla Mücadele İlaçlama Uyarısı - Son Dakika
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TCDD'den Otla Mücadele İlaçlama Uyarısı

TCDD\'den Otla Mücadele İlaçlama Uyarısı
06.06.2026 13:54
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TCDD, Malatya, Diyarbakır ve Van'da kimyasal ilaçlama yapacak. Vatandaşlar dikkatli olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Malatya, Diyarbakır, Tatvan ve Van güzergahlarını kapsayan demiryolu hatlarında otla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama çalışması yapılacağı bildirildi.

TCDD yetkililerinden yapılan açıklamada, demiryolu altyapı ve üstyapı bileşenlerinin korunması, tren trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesi, hatta kurulu elektrikli ve elektronik sistemlerde meydana gelebilecek arızaların önlenmesi ve tren trafiğine bağlı yangın riskinin azaltılması amacıyla ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

8 Haziran 2026 tarihinde başlayacak çalışmalar kapsamında Malatya-Narlı, Malatya-Kurtalan, Diyarbakır-Mazıdağı, Yolçatı-Tatvan, Malatya-Çetinkaya ve Van-Kapıköy hat kesimlerinde belirlenen program doğrultusunda ilaçlama yapılacak.

Yetkililer, kullanılan kimyasal ilaçların insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların ilaçlama yapılan demiryolu güzergahları ve istasyon çevrelerinde dikkatli olmalarını istedi.

Açıklamada, ilaçlama tarihinden itibaren 14 gün boyunca vatandaşların ilaçlanan sahalara yaklaşmamaları, hayvanlarını bu bölgelerde otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

İlaçlama programına göre çalışmalar 8 Haziran'da Malatya Gar ve Müselles sahasında başlayacak. Ardından Malatya-Diyarbakır, Diyarbakır-Kurtalan, Yolçatı-Tatvan ve Van-Kapıköy hatlarında etaplar halinde sürdürülecek çalışmaların 30 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

TCDD, can ve mal güvenliği açısından vatandaşların ilaçlama yapılan alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Güvenlik, Malatya, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Tcdd, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre TCDD'den Otla Mücadele İlaçlama Uyarısı - Son Dakika

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