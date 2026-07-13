Tehlikeli Su Alanlarına Dikkat! - Son Dakika
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Tehlikeli Su Alanlarına Dikkat!

Tehlikeli Su Alanlarına Dikkat!
13.07.2026 07:58
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Yaz sıcaklarında baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulma riski artıyor. Uyarılar yapıldı.

Yaz aylarının aşırı sıcak geçen günlerinde baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulma oranının arttığına dikkat çeken yetkililer, pek çok kişinin yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına girmekten vazgeçmediğini belirttiler.

Yurt genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve havuzlara koşarken, pek çok kişi yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına giriyor. Yaz aylarında özellikle çocukların tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken yetkililer, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi hususunda uyarıda bulundular.

Yapılan uyarıda, "Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden onlarca çocuğumuz "ben yüzme biliyorum" diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir" denildi.

Pek çok sulama kanalı ve göletin çevresinin korkuluklarla kapatılmasına rağmen; bazı noktalara ise uyarı levhalarının asıldığını belirten yetkililer, hazırlanan kamu spotları ile sık sık vatandaşları uyarıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Çevre, Son Dakika

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