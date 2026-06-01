Tekirdağ'da 256 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da 256 Bin Fide Dağıtıldı

Tekirdağ\'da 256 Bin Fide Dağıtıldı
01.06.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

407 üreticiye yazlık sebze fideleri teslim edildi. Tarım arazilerinin etkin kullanımına vurgu yapıldı.

Tekirdağ'da 407 üreticiye toplam 256 bin adet yazlık sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Tekirdağ'ın 11 ilçesinde faaliyet gösteren 407 üreticiye domates, biber ve patlıcan olmak üzere toplam 256 bin fide teslim edildi.

2026 yılı yazlık sebze fidesi dağıtım programı çerçevesinde Şarköy ilçesinde tören gerçekleştirildi. Programa Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da katılarak üreticilerle bir araya geldi ve fidelerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, üreticilerin desteklenmesi ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Aksoy, hayata geçirilen projelerle üreticilerin üretim gücünün artırılmasının hedeflendiğini belirterek dağıtılan fidelerin üreticilere ve Tekirdağ tarımına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Aksol, proje kapsamında gerçekleştirilen fide desteklerinin hem üretimin artırılmasına hem de atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Tekirdağ, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'da 256 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:24:40. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 256 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.