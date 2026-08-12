Tekirdağ'da Güvenilir Gıda Üretimi İçin EKÜY Çalışmaları - Son Dakika
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Tekirdağ'da Güvenilir Gıda Üretimi İçin EKÜY Çalışmaları

Tekirdağ\'da Güvenilir Gıda Üretimi İçin EKÜY Çalışmaları
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Tarım Bakanlığı, Tekirdağ'da kontrollü pestisit kullanımıyla gıda güvenilirliğini artırıyor.

Tekirdağ'da güvenilir gıda üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen EKÜY kapsamında, entegre mücadele prensipleri doğrultusunda kontrollü pestisit kullanımı ve kalıntısız ürün üretimi hedefleniyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da üretim alanları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilerek takip ediliyor.

Ürünlerin hasat öncesi dönemlerinde gerçekleştirilen kalıntı analizleriyle gıda güvenilirliği kontrol edilirken, üreticilere de doğru ve kontrollü tarımsal mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Çalışmalarla hem insan sağlığının hem de tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin korunması amaçlanırken, çevreye duyarlı üretim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin entegre mücadele prensiplerini benimsemelerinin desteklenmeye, çevre ve insan sağlığını önceleyen sürdürülebilir tarımsal üretim anlayışının yaygınlaştırılmasına ve güvenilir gıda üretimine katkı sağlanmasına devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Güvenilir Gıda Üretimi İçin EKÜY Çalışmaları - Son Dakika

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