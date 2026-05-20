Süleymanpaşa\'da şiddetli sağanak: Yollar dereye döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar dereye döndü.
Süleymanpaşa'da aniden bastıran ve etkisini sürdüren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle özellikle düşük kotlu bölgelerde su baskınları ve yoğun akışlar meydana geldi. Bazı yollar adeta dereye dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Belediye ekiplerinin bölgede suyun tahliyesi ve olası olumsuzluklara karşı çalışma başlattığı öğrenildi. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi. - TEKİRDAĞ
