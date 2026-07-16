Tekirdağ'da Sıcak Hava Vatandaşları Gölgede Topladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sıcak Hava Vatandaşları Gölgede Topladı

Tekirdağ\'da Sıcak Hava Vatandaşları Gölgede Topladı
16.07.2026 16:40
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Tekirdağ'da 30 dereceyi aşan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar, park ve gölgeli alanlarda serinlemeye çalıştı.

Tekirdağ'da hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması ve yüksek nemin etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgelik noktalara yöneldi.

Kentte etkisini artıran sıcak hava nedeniyle özellikle yaşlı vatandaşlar, ilçe merkezindeki park ve yeşil alanlarda bulunan ağaç gölgelerinde vakit geçirdi. Gölgelik alanlarda saatlerce oturan vatandaşlar, zaman zaman esen rüzgarla serinlemeye çalıştı. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha da arttığı kentte bazı vatandaşlar banklarda dinlenirken, bazıları ise ağaç gölgelerinde sohbet ederek sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı. Öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda ise insan yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları öneriliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Sıcak Hava Vatandaşları Gölgede Topladı - Son Dakika

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