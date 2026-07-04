Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak! - Son Dakika
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Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak!

Tekirdağ\'da Şiddetli Sağanak!
04.07.2026 12:28
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Yaz günü aniden bastıran yağmur, Süleymanpaşa'da cadde ve sokakları suyla doldurdu.

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinde aniden bastıran kuvvetli sağanak, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde cadde ve sokakları kısa sürede suyla kapladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hava bir anda karardı. Yaz sıcağının etkili olduğu kentte aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü. Araç sürücüleri suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağmurdan korunabilmek için kapalı alanlara sığındı.

Yağışın etkisiyle kentin farklı noktalarında su birikintileri oluşurken, yağmurun ardından hayat kısa sürede normale dönmeye başladı. Yaz ortasında etkili olan sağanak, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak! - Son Dakika

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