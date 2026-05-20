Tekirdağ\'da şiddetli yağış yolları dereye çevirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar adeta dereye döndü.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluşurken, yollar dere gibi aktı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle kent merkezindeki bazı noktalarda şiddetli yağış sonrası yağmur sularının birikmesi sebebiyle araçlar kontrollü şekilde ilerledi. Bazı vatandaşların ise iş yerlerinin tenteleri ve duraklara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştığı görüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri su taşkınlarına karşı bölgede çalışma yaptı. - TEKİRDAĞ