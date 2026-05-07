Su depolama kalitesi iki katına çıkacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Çerkezköy'de 7 bin 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşaatının temelini attı.

Mevcut 8 bin tonluk deponun yanında yapımına başlanan yeni depo tamamlandığında, Çerkezköy'ün su depolama kapasitesi yaklaşık iki katına çıkmış olacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir vizyonla çalıştıklarını belirterek, "Gerçek yatırım cesaret ister. Gerçek belediyecilik ise risk almayı gerektirir. Altyapı sorunları pansuman tedbirlerle çözülemez. Biz de hizmet anlayışımızda risk alıyor, sorunların kaynağına iniyoruz. Tekirdağ, artık günü kurtaran değil; planlı ve cesur bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor" dedi.

Tekirdağ'ın 11 ilçesinde yıllardır ertelenen ve bekleyen tüm projelerin birer birer hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Yüceer, "İçme suyu depoları yaparken aynı zamanda içme suyu şebekelerini yeniliyor, kanalizasyon hatlarını döşüyor, yağmur suyu altyapılarını tamamlıyor ve kentimizin altyapısını güçlendir" ifadelerini kullandı.

"50 bin vatandaşımıza su temin edebileceğiz"

Yüceer, temeli atılan 7 bin 500 metreküp kapasiteli deponun Çerkezköy'ün geleceği için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, "Bu depo sayesinde olası bir arıza, bakım çalışması, enerji kesintisi ya da ani tüketim artışında yaklaşık 50 bin vatandaşımıza bir gün boyunca kesintisiz su temin edebileceğiz" ifadelerini kaydetti.

Çerkezköy'de yıllardır ertelenen altyapı yatırımlarını başlattıklarına da dikkat çeken Başkan Yüceer, "Biz günü kurtarmıyoruz, geleceği inşa ediyoruz. Evet, yollar kazılıyor. Evet, zaman zaman günlük yaşam etkileniyor. Ama biz o kazıların altında Çerkezköy'ün geleceğini inşa ediyoruz. Bir damla suyun bile boşa akmaması için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kalıcı çözümler üretiyoruz"

Altyapı yatırımlarının kalıcı çözümünün ancak sorunun kaynağına inerek mümkün olacağını belirten Yüceer, "Biz makyaj belediyeciliği yapmıyoruz. Fotoğraf ya da video belediyeciliği de yapmıyoruz. Biz kalıcı çözümler üretiyoruz. Bir hekim olarak biliyorum ki; pansuman tedbirlerle sorun çözülmez. Sorunun kaynağına inmek gerekir. İşte biz de altyapıdaki sorunları kalıcı olarak çözmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Cesaretle hareket ediyor, şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz" diyen Başkan Yüceer, "Bizim anlayışımızda medeniyet yerin üstünden önce yerin altında başlar. Önce sağlam altyapıyı kuracağız, ardından üstyapıyı tamamlayacağız. Çünkü yapılmadığında herkesi mağdur eden ama yapıldığında görünmeyen en önemli yatırım altyapıdır" ifadelerini kullandı.

"373 mahallemizde yıllardır yaşanan altyapı sorunlarını bitireceğiz"

Yüceer, "Kanalizasyonu olmayan, altyapısı tamamlanmamış, içme suyu hatları yenilenmemiş tek bir mahalle bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin de desteğiyle 373 mahallemizde yıllardır yaşanan altyapı sorunlarını hep birlikte tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Tekirdağ'ımızın 11 ilçesinde altyapıyı güçlendirmeye, geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Gerçek anlamda güçlü bir altyapıyla Tekirdağ'ımızı büyükşehirler arasında hak ettiği noktaya, taşıyacağız" dedi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül de törende yaptığı konuşmada, projenin teknik bilgilerine dair açıklamalarda bulundu. Dr. Özgül, projenin yalnızca teknik bir yapıdan ibaret olmadığını vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek bir hizmet olduğunun altını çizdi. Çerkezköy Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine kurum ve kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ