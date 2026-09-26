Tekirdağ\'da zabıta, parklarda çevreyi kirletenlerin çöpünü temizletti

Tekirdağ'da zabıta, parklarda çevreyi kirletenlerin çöpünü temizlettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarında çevreyi kirletenlere yönelik denetim yaptı. Yere sigara izmariti atan ve çekirdek kabuğu bırakan kişilerin çöpleri temizletilirken, kurallara uymayanlara idari işlem uygulandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarında çevreyi kirleten kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde yere sigara izmariti atan, çekirdek kabuklarını bırakan, çevreyi kirleten ve parklara zarar veren kişiler tespit edildi. Çevreyi kirleten vatandaşlara attıkları çöpler temizletilirken, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem uygulandı.
Zabıta ekipleri, vatandaşları ortak kullanım alanlarının temizliğine ve korunmasına yönelik kurallara uymaları konusunda uyardı.
Denetimlerin park, bahçe ve mesire alanlarında devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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