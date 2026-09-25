Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su kalitesi için numune alıyor

Tekirdağ'da su kaynaklarının korunması, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve su ekosistemlerinin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Su Ürünleri teknik ekibi tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu muhtevasında gerçekleştirilen çalışmalar yürütülüyor. "Alıcı Ortam Su Kalitesi İzleme Çalışmaları" çerçevesinde il sınırları içerisinde bulunan iç sulardan ve deniz alanlarından belirli periyotlarda su numuneleri alınıyor.

Saha çalışmalarında teknik ekipler tarafından belirlenen noktalardan alınan su numuneleri üzerinde, saha şartlarında çeşitli ölçüm ve kontroller gerçekleştiriliyor. Numuneler daha sonra su kalitesinin değerlendirilmesi ve gerekli analizlerin yapılması amacıyla Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderiliyor.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analizlerin ardından elde edilen veriler değerlendirilerek su kaynaklarının mevcut durumu hakkında tespitler yapılıyor. Çalışmalarla, su kalitesinin izlenmesinin yanı sıra su ürünleri açısından önem taşıyan alanların kontrol edilmesi ve muhtemel olumsuzlukların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik önemli bir izleme faaliyeti olduğu belirtildi.

Yetkililer, su ekosistemlerinin korunmasının yalnızca günümüzdeki su ürünleri varlığının devamlılığı açısından değil, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir su kaynaklarının bırakılması açısından da önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İl genelindeki iç sular ve deniz alanlarında yürütülen izleme çalışmalarının belirlenen program ve periyotlar doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.