Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su kalitesi için numune alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su kalitesi için numune alıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su kalitesi için numune alıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında iç sulardan ve deniz alanlarından belirli periyotlarda su numunesi alıyor. Numuneler Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde analiz edilerek su kalitesi değerlendiriliyor.

Tekirdağ'da su kaynaklarının korunması, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve su ekosistemlerinin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Su Ürünleri teknik ekibi tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu muhtevasında gerçekleştirilen çalışmalar yürütülüyor. "Alıcı Ortam Su Kalitesi İzleme Çalışmaları" çerçevesinde il sınırları içerisinde bulunan iç sulardan ve deniz alanlarından belirli periyotlarda su numuneleri alınıyor.

Saha çalışmalarında teknik ekipler tarafından belirlenen noktalardan alınan su numuneleri üzerinde, saha şartlarında çeşitli ölçüm ve kontroller gerçekleştiriliyor. Numuneler daha sonra su kalitesinin değerlendirilmesi ve gerekli analizlerin yapılması amacıyla Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderiliyor.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen analizlerin ardından elde edilen veriler değerlendirilerek su kaynaklarının mevcut durumu hakkında tespitler yapılıyor. Çalışmalarla, su kalitesinin izlenmesinin yanı sıra su ürünleri açısından önem taşıyan alanların kontrol edilmesi ve muhtemel olumsuzlukların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik önemli bir izleme faaliyeti olduğu belirtildi.

Yetkililer, su ekosistemlerinin korunmasının yalnızca günümüzdeki su ürünleri varlığının devamlılığı açısından değil, gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir su kaynaklarının bırakılması açısından da önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İl genelindeki iç sular ve deniz alanlarında yürütülen izleme çalışmalarının belirlenen program ve periyotlar doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
TekirdağGüncelTarımYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü 40 kilometre kaçtı, yaklaşık 400 bin lira ceza yedi
Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
12 yıldır aranıyordu Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı 12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
Kredi çekmek isterken hayatı karardı Hem dolandırıldı hem hapis yattı Kredi çekmek isterken hayatı karardı! Hem dolandırıldı hem hapis yattı
Türkiye’nin konuştuğu Zeynep, Beyaz’la Joker’de yarışacak Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak
13:49
İlkin Aydın’a annesiyle gittiği konserde şok soru Yüzü hemen düştü
İlkin Aydın'a annesiyle gittiği konserde şok soru! Yüzü hemen düştü
13:38
Galatasaray’da Okan Buruk’tan deprem etkisi yaratacak devrim
Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
13:22
Türk temsilci resti çekti, İsrailli’nin verdiği tepkiye bakın
Türk temsilci resti çekti, İsrailli'nin verdiği tepkiye bakın
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 14:14:26. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su kalitesi için numune alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei