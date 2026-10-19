Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda keklik sürüsü doğal ortamında fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda keklik sürüsü doğal ortamında fotokapanla görüntülendi

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Tekirdağ\'ın Ganos Dağları\'nda keklik sürüsü doğal ortamında fotokapanla görüntülendi
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Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda yaşayan keklik sürüsü, bölgeye kurulan fotokapan kameralarıyla doğal ortamında görüntülendi. Görüntüler, Ganos Dağları'nın zengin yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Ganos Dağları'nda yaşayan keklik sürüsü, fotokapan kameraları tarafından görüntülendi. Doğal yaşamın gizli tanıkları olan fotokapanlara yansıyan görüntülerde, kekliklerin doğal ortamlarında sürü halinde hareket ettiği görüldü.

Tekirdağ'ın önemli doğal alanları arasında yer alan Ganos Dağları, sahip olduğu ormanlık alanları ve zengin doğal yaşamıyla birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede kurulan fotokapan kameraları sayesinde yaban hayatındaki canlıların doğal davranışları, insan etkisinin en aza indirildiği şartlarda kayıt altına alınıyor.

Fotokapanlara yansıyan keklik sürüsü, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğal yaşam alanlarında görüntülenen kekliklerin sürü halinde hareket etmesi dikkat çekti.

Ganos Dağları'ndan gelen görüntüler, Tekirdağ'ın yalnızca denizi ve sahilleriyle değil, zengin doğal yaşamıyla da öne çıktığını ortaya koydu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Ganos Dağları'nda keklik sürüsü doğal ortamında fotokapanla görüntülendi - Son Dakika
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