Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 344 bin dönüm alandaki ayçiçeği hasadında ilk ürünler toplanmaya başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 344 bin dönüm alandaki ayçiçeği hasadında ilk ürünler toplanmaya başladı

Tekirdağ\'ın Hayrabolu ilçesinde 344 bin dönüm alandaki ayçiçeği hasadında ilk ürünler toplanmaya başladı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaklaşık 344 bin dönüm alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. Üreticiler, sezonun ilk ürünlerini tarlalardan toplamaya başlarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, ayçiçeğinin bölge ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu vurguladı. Evin, hasat boyunca çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. İlçe genelinde yaklaşık 344 bin dönüm alanda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat sezonuna girildi.

İlçede geniş bir ekim alanına sahip olan ayçiçeğinde üreticiler, sezonun ilk ürünlerini tarlalardan toplamaya başladı. Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, ilçe genelinde yaklaşık 344 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Hayrabolu'nun tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Evin, ayçiçeğinin bölge ekonomisi açısından da önemli ürünlerden biri olduğunu söyledi. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticilerin tarlalarda yoğun bir çalışma içerisine girdiğini belirten Evin, tüm çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

Kaynak: İHA

Hayrabolu, Tekirdağ, Ekonomi, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 344 bin dönüm alandaki ayçiçeği hasadında ilk ürünler toplanmaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 344 bin dönüm alandaki ayçiçeği hasadında ilk ürünler toplanmaya başladı - Son Dakika
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