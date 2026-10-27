Tekirdağ sahillerinde 210 ton deniz çöpü ve 13 bin 860 ton yosun toplandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz sezonu boyunca sahillerde yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında 210 ton deniz çöpü ve 13 bin 860 ton yosun topladı.

İstanbul'a yakınlığıyla özellikle günübirlik tatilcilerin ve yazlıkçıların gözde adresleri arasında yer alan Tekirdağ sahilleri, yaz sezonunda on binlerce vatandaşı ağırladı. Artan ziyaretçi yoğunluğuyla birlikte kıyıların temiz tutulması amacıyla çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sezon boyunca sahillerde yoğun mesai harcadı.

180 personelin görev aldığı temizlik çalışmalarında kamyon, kepçe, kumsal temizleme aracı ve traktörlerin de aralarında bulunduğu toplam 25 araç ve ekipman kullanıldı. Çalışmalar kapsamında sahillerden 210 ton deniz çöpü toplanırken 13 bin 860 ton yosun da temizlendi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların denizden güvenli şekilde yararlanabilmesi amacıyla Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerinde 57 cankurtaranla hizmet verdi. Sezon boyunca 32 boğulma vakasına müdahale eden ekipler, 72 kişiye de ilk yardım hizmeti sundu.

Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı ise 2026 yaz sezonunda 10 olarak korundu. Belediyenin sahillerde yürüttüğü temizlik ve güvenlik çalışmalarının, kentin kıyı turizminin desteklenmesine katkı sağladığı belirtildi.