Tekirdağ Saray'da taşkında mahsur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde derenin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekiplerince kurtarıldı. Bazı yollar risklere karşı geçici olarak ulaşıma kapatılırken ekiplerin gece boyunca sahada görev yapacağı bildirildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde derenin taşması sonucu bulundukları bölgede mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muhtemel risklere karşı bazı yollar ise geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Saray'da yaşanan dere taşkını nedeniyle belediye ekipleri sahada çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, taşkın nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Taşkınların oluşturabileceği risklere karşı güvenlik tedbirleri alınırken, bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Fen İşleri, Afet İşleri ve Zabıta ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara karşı gece boyunca sahada görev yapacağı ve teyakkuz halinde olacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?