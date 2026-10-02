Tekirdağ Süleymanpaşa'da poyraz saatte 40 kilometre hızla sahil kesiminde esiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Süleymanpaşa'da poyraz saatte 40 kilometre hızla sahil kesiminde esiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa\'da poyraz saatte 40 kilometre hızla sahil kesiminde esiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde poyraz etkisini artırdı; kentte hava sıcaklığı 19 derece ölçülürken rüzgar hızının saatte 40 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi. Sahil kesiminde zor anlar yaşanırken yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli poyraz etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece ölçülürken, rüzgarın hızının saatte 40 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Süleymanpaşa ilçesinde poyraz etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuzeydoğu yönlü rüzgar, özellikle sahil kesiminde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklığı 19 derece civarında ölçülürken, rüzgarın hızının saatte 40 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Marmara Denizi'nde yer yer dalga boyunun arttığı gözlenirken, sahil şeridinde zaman zaman rüzgarın etkisi daha fazla hissediliyor.

Yürüyüş yapan vatandaşlar, kuvvetli poyraz nedeniyle zaman zaman güçlük çekerken, deniz yüzeyinde oluşan hareketlilik de dikkat çekti.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde özellikle sahil kesimlerindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerSüleymanpaşaHava DurumuTekirdağGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:01:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa'da poyraz saatte 40 kilometre hızla sahil kesiminde esiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei