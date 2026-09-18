Tekirdağ Süleymanpaşa Sahili'nde motorlu araç denetimi 7/24 sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Süleymanpaşa Sahili'nde motorlu araç denetimi 7/24 sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa Sahili\'nde motorlu araç denetimi 7/24 sürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Sahili'nde yaya ve bisiklet yollarına giren motorlu araçlara 3 bin 705 TL idari para cezası uyguluyor. Sahil, 194 kamera ile 7 gün 24 saat izlenerek vatandaşların güvenliği sağlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Sahili'nde vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Sahil alanı 194 kamera ile 7 gün 24 saat izlenirken, yaya ve bisiklet yollarına kurallara aykırı şekilde giren motorlu araçlara 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Sahili'nin vatandaşlar tarafından güvenli, huzurlu ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. UKOME kararı doğrultusunda motorlu araç girişinin yasak olduğu sahil alanında, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atabilecek ihlallerin önüne geçilmesi için etkin denetim gerçekleştiriliyor.

Sahil boyunca yer alan 194 kamera ile alan 7 gün 24 saat izlenirken, özellikle yaya ve bisiklet yollarının kullanımına yönelik denetimler titizlikle yürütülüyor. Kurallara aykırı şekilde sahil alanına giren motosiklet ve diğer motorlu araçlar kamera sistemleri üzerinden tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Büyükşehir'le sahil daha huzurlu, daha güvenli

Süleymanpaşa Sahili'nde yaya ve bisiklet yollarının motorlu araçlardan arındırılmasıyla birlikte, vatandaşların sahil alanından daha güvenli ve huzurlu şekilde yararlanması amaçlanıyor. Denetimler, sahilin ortak kullanım alanı niteliğinin korunması ve özellikle çocukların güvenli bir ortamda bisiklete binebilmesi için 7 gün 24 saat devam ediyor.

Kaynak: İHA
Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiTekirdağGüvenlikGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
16:05
4 isim ilk kez çağrıldı İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:16:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa Sahili'nde motorlu araç denetimi 7/24 sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement