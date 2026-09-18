Tekirdağ Süleymanpaşa Sahili\'nde motorlu araç denetimi 7/24 sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Sahili'nde vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Sahil alanı 194 kamera ile 7 gün 24 saat izlenirken, yaya ve bisiklet yollarına kurallara aykırı şekilde giren motorlu araçlara 3 bin 705 TL idari para cezası uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Sahili'nin vatandaşlar tarafından güvenli, huzurlu ve rahat bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. UKOME kararı doğrultusunda motorlu araç girişinin yasak olduğu sahil alanında, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atabilecek ihlallerin önüne geçilmesi için etkin denetim gerçekleştiriliyor.

Sahil boyunca yer alan 194 kamera ile alan 7 gün 24 saat izlenirken, özellikle yaya ve bisiklet yollarının kullanımına yönelik denetimler titizlikle yürütülüyor. Kurallara aykırı şekilde sahil alanına giren motosiklet ve diğer motorlu araçlar kamera sistemleri üzerinden tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Büyükşehir'le sahil daha huzurlu, daha güvenli

Süleymanpaşa Sahili'nde yaya ve bisiklet yollarının motorlu araçlardan arındırılmasıyla birlikte, vatandaşların sahil alanından daha güvenli ve huzurlu şekilde yararlanması amaçlanıyor. Denetimler, sahilin ortak kullanım alanı niteliğinin korunması ve özellikle çocukların güvenli bir ortamda bisiklete binebilmesi için 7 gün 24 saat devam ediyor.