Tercan'da Gizli Cennet: Konarlı Şelalesi - Son Dakika
28.05.2026 05:39
Zorlu ulaşım şartlarıyla korunan Konarlı Şelalesi, doğal güzelliğiyle gezginleri bekliyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan ve ulaşımın zorlu olması nedeniyle bakirliğini koruyan Konarlı Şelalesi, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Tercan ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, Erzincan-Bingöl sınırında, yaklaşık 2 bin metre rakımda yer alıyor. Munzur Dağları'ndan gelen sular ve kaynak sularıyla beslenen şelale, yıl boyunca akışını sürdürüyor.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülen şelalenin suları, kilometrelerce ilerledikten sonra Karasu Nehri ile birleşiyor. Yaz aylarında hava sıcaklığının yaklaşık 16 dereceye ulaştığı bölgede ziyaretçiler yayla havasının keyfini çıkarıyor.

Ulaşımın dağ yolu üzerinden sağlanması nedeniyle fazla bilinmeyen Konarlı Şelalesi, doğal yapısını büyük ölçüde koruyor.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Selahattin Ayan, şelalenin Erzincan'ın bakir bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Kaynak suyunun yaklaşık 500 metre uzaklıktan çıkarak Konarlı Deresi'ne döküldüğünü ifade eden Ayan, "Baştan Erzincan'da yaşayanlar olmak üzere herkesin burayı görmesi lazım. Gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Herkesi buraya davet ediyorum." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

