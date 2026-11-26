Erzincan'ın Tercan ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan'da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış mesaisi başladı. Tercan ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarının ulaşıma kapanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun çalışma yürütüyor.

Ekipler, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla iş makineleriyle görev yapıyor ve olası kar birikintilerine karşı 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde bulunuyor.

Erzincan İl Özel İdaresi, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarının ihtiyaç duyulan bölgelerde aralıksız devam edeceğini bildirdi.