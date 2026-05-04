Terme\'de sevgi ve merhamet projesi

04.05.2026 20:44  Güncelleme: 20:46
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçeye kazandırılacak olan "Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı" projesinde yol çalışmalarının başladığını söyledi.

Terme Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının modern şartlarda rehabilitasyonu ve korunması amacıyla başlattığı projede çalışmaları hızlandırdı. Akbucak Mahallesi'nde orman arazisi içinde yer alan geniş bir alanda tesis içi ulaşımı sağlayacak yol düzenleme çalışmaları iş makinelerinin sahaya inmesiyle resmen başladı. Belediye tarafından yürütülen süreçte bölge müdürlüğü ile yapılan resmi yazışmaların ve hukuki prosedürlerin takibi sonucunda tahsis işlemi olumlu sonuçlanmış, saha belediye tarafından teslim alınmıştı. İhale sürecinin de başarıyla tamamlanmasının ardından tesisin ilk adımı olan alan içi ulaşım yolları şekillenmeye başladı.

Mevcut ekosistemi ve orman dokusunu koruyarak tasarlanan Doğal Yaşam Alanı projesi; modern klinik birimleri, sahipsiz hayvanların özgürce hareket edebileceği geniş sosyal alanlar ve tam donanımlı rehabilitasyon merkezlerini bünyesinde barındıracak. Terme Belediyesi, kısa sürede tamamlanması hedeflenen projeyle hem sokak hayvanlarını koruma altına almayı hem de ilçenin sosyal dokusuna kalıcı bir değer katmayı hedefliyor.

Projenin sadece teknik bir tesis değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Kul, "Sokaktaki can dostlarımızın güvenle, huzurla ve kendi doğalarına uygun bir ortamda yaşayabilmeleri için verdiğimiz sözü tutuyoruz. Şu an alanımıza ulaşımı sağlayacak yol çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Burası gönüllülerimizle, hayvanseverlerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla el birliği içinde yöneteceğimiz; sevgi, merhamet ve adaletin merkezi olacak. Her canı insan canıyla eşit gören bir anlayışla doğaya ve orman dokusuna zarar vermeden bu alanı şekillendiriyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

