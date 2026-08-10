TMO Arpa ve Buğday Alım Sezonunu Açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Akdağmadeni Ajans Müdürlüğü arpa ve buğday alım sezonunu açtı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, TMO Akdağmadeni Ajans Müdürlüğü'nün arpa ve buğday alımlarına başladığını duyurdu.

Alım noktalarında sıra ve zaman kaybı yaşanmaması adına randevu sisteminin önemini vurgulayan Elmalı, "Çiftçilerimizin sıra beklemeden ürününü hızlıca teslim edebilmesi için mutlaka randevu alması gerekiyor. Akdağmadeni Ziraat Odası olarak randevu alma konusunda tüm üreticilerimize gerekli kolaylığı ve desteği sağlıyoruz" dedi.

TMO'nun hizmet süresi ve ödeme takvimine ilişkin de bilgi veren Başkan Elmalı, TMO'nun bölgedeki çiftçilerin elindeki ürün bitene kadar açık kalacağını belirtti. Ürün bedeli ödemelerinin ise en geç 21 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını ifade eden Elmalı, çiftçilere ürünlerini teslim etmeden önce TMO fiyatlarını dikkatle değerlendirmeleri çağrısında bulundu.