Tokat Başçiftlik'te doğa fotoğrafçısı, görüntülediği Baran engereğini doğaya bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat Başçiftlik'te doğa fotoğrafçısı, görüntülediği Baran engereğini doğaya bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Başçiftlik\'te doğa fotoğrafçısı, görüntülediği Baran engereğini doğaya bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki bahçesinde kuşburnu toplayan bir doğa fotoğrafçısı, Baran engereği olduğu değerlendirilen yılanı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Soğuk havanın etkisiyle yavaşladığı belirtilen yılan, zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir doğa fotoğrafçısı, bahçesinde kuşburnu topladığı sırada Baran engereği olduğu değerlendirilen yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Doğa fotoğrafçılığı yapan Nazif Karakoç, ilçe merkezi Muhtarın Çiftliği mevkisindeki bahçesinde kuşburnu toplarken bir yılan fark etti. Kuşburnu ağacının dibinde bulunan siyah renkli yılanı bir süre cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karakoç, daha sonra hayvana zarar vermeden yerleşim yerinden uzaklaştırdı. Doğal yaşam alanına bırakılan yılan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yılanın soğuk havanın etkisiyle yavaş hareket ettiğini belirten Nazif Karakoç, "Burası Tokat'ın Başçiftlik ilçesi. Muhtarın Çiftliği civarındaki bahçemde kuşburnu toplarken Baran engereğini gördüm. Kuşburnu ağacının dibinde yatıyordu. Hava soğuk olmasına rağmen dışarıdaydı ve yavaş hareket ediyordu. Bir süre görüntüledikten sonra zarar vermeden doğal yaşam alanına bıraktım" dedi.

Zehirli engerek türleri arasında yer alan Türkiye'de de endemik olarak görülen Baran engereğinin, tehdit altında hissetmediği sürece insanlarla karşılaşmaktan kaçındığı ve genellikle savunma amacıyla ısırdığı biliniyor.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuBaşçiftlikHayvanlarGüncelTokatYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Sungurlu’da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı Ses tellerine sülük yapışmış Sungurlu'da köy çeşmesinden içtiği su başına iş açtı! Ses tellerine sülük yapışmış
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
10:50
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Albülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
10:11
Yaptırdığı masaj sonu oldu Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
10:09
İran’dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış “Şartlar yerine gelmezse...“
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! "Şartlar yerine gelmezse..."
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 11:18:21. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat Başçiftlik'te doğa fotoğrafçısı, görüntülediği Baran engereğini doğaya bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement