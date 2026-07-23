Tokat\'ta Doğal Kavak Tüneli

Tokat'ta Pazar ile Zile ilçeleri arasında yol kenarına dikilen kavak ağaçlarının oluşturduğu doğal tünel, yaz aylarında sunduğu serinlik ve eşsiz manzarayla doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, Bağlarbaşı köyü yakınlarında bulunan ağaç tünel, yaz aylarında sunduğu eşsiz manzarayla sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Yolun her iki yanında sıralanan kavak ağaçlarının dallarının yıllar içinde gökyüzünde birleşmesiyle oluşan doğal tünel, adeta yeşil bir koridoru andırıyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde sağladığı serinlik ve oluşturduğu görsel şölenle dikkat çeken güzergah, bölgeden geçenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Dron ile görüntülenen ağaç tünel, kuşbakışı bakıldığında kilometreler boyunca uzanan yemyeşil görüntüsüyle hayran bırakıyor. Tarım arazilerinin ortasında uzanan yol, doğayla iç içe oluşturduğu eşsiz manzarayla fotoğraf ve doğa tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, ağaçların oluşturduğu doğal tünelin özellikle yaz aylarında hem serin bir yolculuk imkanı sunduğunu hem de görsel güzelliğiyle dikkat çektiğini belirtti. - TOKAT