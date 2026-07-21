Başkan Yazıcıoğlu: "Tarihi merkezimizi bütüncül bir anlayışla yeniden ayağa kaldırıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Yazıcıoğlu: "Tarihi merkezimizi bütüncül bir anlayışla yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Başkan Yazıcıoğlu: "Tarihi merkezimizi bütüncül bir anlayışla yeniden ayağa kaldırıyoruz"
21.07.2026 11:10  Güncelleme: 11:11
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Tokat Belediyesi, eski Kız Meslek Lisesi alanında tarihi dokuya uygun açık otopark, park, çocuk oyun alanları, çay bahçesi ve meydan düzenlemeleri içeren yeni bir sosyal yaşam merkezi oluşturuyor. Başkan Yazıcıoğlu, projenin tamamlanmasıyla şehrin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlanacağını belirtti.

Tokat Belediyesi tarafından eski Kız Meslek Lisesi alanında yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında açık otopark, park, çocuk oyun alanları ve sosyal donatıların yer alacağı tarihi dokuya uygun yeni yaşam merkezi oluşturuluyor.

Tokat Belediyesi tarafından şehir merkezindeki eski Kız Meslek Lisesi alanında başlatılan dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Açık otopark, park, çay bahçesi, çocuk oyun alanları ve meydan düzenlemelerini kapsayan proje, tarihi kent dokusuyla uyumlu şekilde hayata geçiriliyor. Tokat Belediyesi, yaklaşık 3 bin 750 metrekarelik eski Kız Meslek Lisesi alanını sosyal yaşam merkezine dönüştürmek için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Açık otopark, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, çay bahçesi, yürüyüş yolları ve meydan düzenlemelerini içeren proje kapsamında bölgenin tarihi kimliğinin korunarak yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, incelemeleri sırasında Tarihi Tokat Saat Kulesi'nin mekanizma bölümüne çıkarak Behzat Bulvarı ve tarihi şehir merkezini kuşbakışı değerlendirdi. Yazıcıoğlu, bölgede devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Eski Kız Meslek Lisesi alanının tamamlandığında Tokat'ın önemli sosyal yaşam merkezlerinden biri olacağını belirten Yazıcıoğlu, tarihi mirası koruyan ve geleceği planlayan bir şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Projenin yalnızca bir park düzenlemesi olmadığını ifade eden Yazıcıoğlu, "Burada vatandaşlarımızın aileleriyle vakit geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Projemizde açık otopark, geniş yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, çay bahçesi, yürüyüş alanları, estetik peyzaj uygulamaları ve meydan çeşmesi yer alıyor. Şehir merkezinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak açık otoparkımız da bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde hafifletecek" dedi.

Çalışmaların yalnızca mevcut alanla sınırlı olmadığını dile getiren Yazıcıoğlu, Tarihi Yüksekkahve bölgesinde butik dükkanlar, meydan düzenlemeleri ve yeni otopark projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Defterdarlık binasının daha modern bir alana taşınmasının ardından eski Hükümet Konağı'nın da tarihi yerine yeniden yapılmasının planlandığını belirten Yazıcıoğlu, Behzat Bulvarı ile birlikte bölgenin bütüncül bir yaşam koridoruna dönüştürüleceğini kaydetti.

Yazıcıoğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte tarihi mirasın korunacağını, şehrin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak yeni bir cazibe merkezinin Tokat'a kazandırılmış olacağını ifade etti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turizm, Tokat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Başkan Yazıcıoğlu: 'Tarihi merkezimizi bütüncül bir anlayışla yeniden ayağa kaldırıyoruz' - Son Dakika

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