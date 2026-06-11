Tokat'ta Normalleşme Süreci Başladı - Son Dakika
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Tokat'ta Normalleşme Süreci Başladı

11.06.2026 22:14
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Tokat'ta mayıs ayındaki yoğun yağışların ardından tahliye edilen bölgelerde normalleşme süreci başladı.

Tokat'ta mayıs ayında etkili olan yoğun yağışlar ve taşkın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında tahliye edilen bazı bölgelerde normalleşme süreci başladı.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu öğrencilerinin eğitim öğretim yılı sonuna kadar Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitimlerine devam etmelerinin kararlaştırıldığı belirtildi. Borsa Mahallesi ile Hacılar Mahallesi'nin belirli bölümlerinde uygulanan kısmi tahliye tedbirlerinin ise devam edeceği ifade edildi. Kurul kararına göre, Turhal'da Varvara ve Hamam mahallelerinde uygulanan tahliye tedbirleri kaldırılırken, Çevlikler Mahallesi'ndeki tahliye uygulamasının sürdürülmesine karar verildi. Ayrıca Sanayi Köprüsü ile Terminal Köprüsü arasındaki tahkimatların pazartesi gününden itibaren kaldırılacağı, Sanayi Köprüsü'nün de yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. Arapören köyünde uygulanan tahliye tedbirlerinin de sona erdirildiği açıklandı. Pazar ilçesinde ise Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi ile Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde daha önce alınan tahliye tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi. Yetkililer, bölgelerdeki durumun yakından takip edildiğini belirterek vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamaları takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, 3. Sayfa, Tokat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Tokat'ta Normalleşme Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ural Aykin Ural Aykin:
    eski zamanlar böyle değildi şimdi her yıl başına birşey geliyo normalleşmek diye konuşuyorlar da normalleşecek ne var ki insanlar evlerinden kopuyo hayatları alt üst oluyo 0 0 Yanıtla
  • Belma Toptaş Belma Toptaş:
    normalleşme süreci başladı diyorlar ama gerçekten normalleştimi yoksa medya haberi mi bilemiyorum 0 0 Yanıtla
  • Baver Öztürk Baver Öztürk:
    yaşlı bir insan olarak söylüyorum bu tür felaketler her sene tekrarlaniyo çünkü insanlar hiç ders almıyo aynı yerlere yerleşiyorlar aynı hatalar tekrar ediliyo ne zaman bu döngü kırılır acaba 0 0 Yanıtla
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