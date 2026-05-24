Tokat'ta Taşkın Felaketi: 59 Bin Dekar Tarım Alanı Zarar Gördü
Tokat'ta Taşkın Felaketi: 59 Bin Dekar Tarım Alanı Zarar Gördü

Tokat\'ta Taşkın Felaketi: 59 Bin Dekar Tarım Alanı Zarar Gördü
24.05.2026 12:08
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar Tokat'taki taşkınlardan 59 bin 683 dekar tarım alanının etkilendiğini ve 4 bin 251 çiftçinin zarar gördüğünü açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat'ta yaşanan taşkınlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Bayraktar, Turhal ilçesinde karşılanmasının ardından taşkından zarar gören tarım arazilerini yerinde inceleyerek çiftçilerden bilgi aldı. İlk olarak Turhal ilçesine bağlı Çevlikler ve Borsa Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Bayraktar, Yeşilırmak'ın taşması sonucu zarar gören ekili alanları gezdi. Su altında kalan alanlarda ekiplerle birlikte inceleme yapan Bayraktar, yaşanan afetin üreticiyi ekonomik olarak zor durumda bıraktığını ifade etti. Daha sonra Pazar ilçesine bağlı Ovayurt köyüne geçen Bayraktar, su baskınından etkilenen tarım alanlarında incelemelerine devam etti. Bölgedeki çiftçilerin sorunlarını dinleyen Bayraktar, taşkının boyutunun büyük olduğunu belirterek üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar: "59 bin 683 dekar tarım alanı su baskınından zarar gördü"

İncelemeler sonrası açıklama yapan Bayraktar, son dönemde yaşanan aşırı yağışların tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini ifade ederek, "2026'ya iyi bir başlangıç yapmak isterdik. Bizi sevindiren şey şu ki yağışlar son 6 aylık dönemde mevsim normallerinin üzerinde %89 civarında gerçekleşti. Bir artış var tabii bu yağışlar bir bereket getirecek bunu kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle hububat üretimimizi fevkalade olumlu etkileyecek. Önemli bir rekolte artışı da bu manada bekliyoruz. Bizi üzen tarafı ise tahminimizin üzerindeki yaşlar sel felaketine ve su baskınlarına sebebiyet verdi. Tarım alanlarımız ve çiftçilerimiz bundan zarar gördü. Turhal, Almus, Pazar, Yeşilyurt, Sulusaray, Artova, Zile, Reşadiye, Niksar, Erbaa ve il merkezinde hem yağışlar hem de barajlardan tahliye edilen sular nedeniyle tarım alanlarına zarar verdi. 59 bin 683 dekar alanda 4 bin 251 çiftçimiz bu afetten zarar gördü. Buğday, mısır, kavak, yem bitkisi, arpa, bağ, yulaf, ayçiçeği, şeker pancarı, meyve, sebze ve kesme çiçek ürünlerimiz zarar görmüş durumdadır. 129 ahırda 4 bin 155 büyükbaş, 881 küçükbaş tahliye edilmiş durumdadır ve 500 kovan su altında kaldı. Şu an 11 yerde eksper tespitlerine devam ediyorlar. Sigortalılık oranı da aşağı yukarı yüzde 32 mertebesindedir. Sigortası olan üreticilerimiz zararlarını TARSEM'dın tahsil edilecekler. Burada bir problem yok. Ama TARSİM dışında kalan üreticilerimiz ki yüzde 70 civarında bunlara yardımcı olmak lazım. Geçen yıl dolu felaketinden zarar gören TARSİM dışındaki üreticilerimize bir yardım yapılmıştı. Bu bölgedeki üreticilerimize de yardım yapılması gerekir. Hem cansuyu olarak nakit ihtiyaçlarının verilmesi hem de borçlarının yapılandırılması üreticilerimiz tarafından talep ediliyor. Biz de bu talebi Ankara'da ilgili bakanlıklara iletmiş olacağız" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Tokat, Çevre

