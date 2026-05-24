Tortum Şelalesi Baharda Coştu

24.05.2026 09:28
Vali Baruş, artan su debisiyle etkileyici manzaralar sunan Tortum Şelalesi'ni ziyaret etti.

Tortum Şelalesi, bahar aylarında artan su debisiyle adeta yeniden coşarken, Erzurum Valisi Aydın Baruş da bölgeyi ziyaret ederek eşsiz manzaraya tanıklık etti. Vali Baruş, şelalenin ihtişamı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çoruh Nehri'nde kar sularının etkisiyle debinin en yüksek seviyelere ulaştığı günlerde gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Baruş, Tortum Şelalesi'nin doğa tutkunları tarafından mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi.

Vali Baruş, çevredeki dağlarda biriken karların erimeye başladığını belirterek, "Çoruh Nehri'nin en coşkun dönemlerinden birini yaşıyoruz. Bu güçlü akışın birkaç hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşlara çağrıda bulunan Baruş, "Bu manzaraya, suyun sesine ve oluşturduğu atmosfere şahit olmak herkese nasip olacak bir güzellik değildir" ifadelerini kullandı.

Saniyede yaklaşık 400 metreküp debiyle akan suyun oluşturduğu görsel şöleni anlatan Baruş, yaklaşık 48 metre yükseklikten dökülen ve 22 metre genişliğe ulaşan şelalenin gökyüzünde oluşturduğu gökkuşağıyla kartpostallık görüntüler sunduğunu söyledi.

Tortum Şelalesi'nin Erzurum'un saklı doğa harikalarından biri olduğunu vurgulayan Baruş, vatandaşların bölgede aileleriyle birlikte vakit geçirip doğanın huzurunu yaşayabileceğini ifade etti.

Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelaleleri arasında gösterilen Tortum Şelalesi, artan su debisiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

