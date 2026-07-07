Tosya Belediyesi\'nin çalışmalarıyla ilçenin çehresi değişiyor

Tosya Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilçe modern ve daha güvenli bir çehreye kavuşuyor.

Tosya Belediyesi tarafından ilçede yürütülen çevre düzenleme çalışmaları tam kaz devam ediyor. İlçeyi daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak amacıyla Tosya Belediyesi ekipleri tarafından yürülen çalışmalar çerçevesinde her mahallede vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeler hayata geçiriliyor. Cumhuriyet Mahallesi Oto Sanayi Bölgesi'nde yaya yolu, araç yolu ve kaldırım düzenlemesi yapan ekipler, Galericiler Sitesi'nde elektrik hattı çalışmalarına devam ediyor. Tosya Belediyesi'nde yapımına devam edilen yeni düğün salonununun dış cephe çalışmaları da ekipler tarafından yürütülüyor. Bahçelievler Mahallesi'nde yaya yolu ve parke çalışmalarına devam eden ekipler, Ayanlar Camii bölgesinde vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla merdiven yapıyor.

Tosya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Tosya'mızın her noktasına hizmet ulaştırmak, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek ve ilçemizi yarınlara en güçlü şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU