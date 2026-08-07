Vatandaşlar, yangınları önlemek için ormanda çöp temizledi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Orman Benim" etkinliği çerçevesinde bir araya gelen vatandaşlar, yangınlara karşı ormanlıkları temizleyerek çöp topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına ülke genelinde gerçekleştirilen 'Orman Benim' programı kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediye Başkanlığı ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık ve öğrenciler, gönüllüler, Tosya Kaymakamlığı personeli, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ve emniyet personeli, Tosya Gençlik Merkezi, Tosya Off-Road Derneği, Tosya Fenerbahçeliler Derneği, Tosya Muhtarlar Derneği, Tosya Kızılay Şube Müdürlüğü, Tosya Kalbim İyilik Yardım Derneği üyeleri, huzurevi sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tosya Üçoluklar mevkiindeki mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Konak ve vatandaşlar, ellerindeki çöp poşetleriyle ormanlık alana dağıldı. Katılımcılar tarafından orman yangınlarına neden olan cam, plastik, kağıt gibi yüzlerce kilo çöp toplandı.

"Ormana atılan her bir şişe, orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor"

Etkinlikte konuşan Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, "Ortak bir fikirle bugün burada bir temizlik çalışması yaptık. Bilindiği üzere maalesef gündemimizde şu anda orman yangınları bulunuyor. Bunlar da ne yazık ki vatandaşlarımızın kısmen doğaya bıraktıkları çöplerden kaynaklanıyor. Bizim amacımız burada halkımızla bir araya gelerek bununla mücadelenin çabasını göstermeye çalıştık. Burada bizleri kamuda çalışan ekiplerimiz destekledi. Off-Road ekibinden, Fenerbahçeliler Derneğinden ekipler bizlere destek verdi. Gençlerimiz, çocuklarımız, motorcular etkinliğimize katıldı. Bizleri halkımız buralarda yalnız bırakmadı. Gerçekten önemsediğimiz bir konu, halkımızın dikkatini çekmek istediğimiz bir konu. Doğayı hepimiz korumalıyız" dedi.

Çocuklarıyla birlikte ormandan çöp toplayan Yasemin Karadağlı da, "Bu aktivite Tosyamız için yapılan en güzel etkinliklerden bir tanesi. Bu sıralarda orman yangınları çok fazla oluyor. Bizler de hem çocuklarımızı hem halkımızı bilinçlendirelim istedik. Güzel bir etkinlik olmuş" diye konuştu.

Tosya Belediyesi ile birlikte insanların ormana attığı çöpleri topladıklarını söyleyen Ebru Nisa Balcı, "Ormanda çok pis bir görüntü vardı. Vatandaşlarımızdan istediğimiz yerlere çöplerini ve şişelerini atmamalıdır. Umarım uygularsınız" şeklinde konuştu.