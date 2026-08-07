Vatandaşlar, yangınları önlemek için ormanda çöp temizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatandaşlar, yangınları önlemek için ormanda çöp temizledi

Vatandaşlar, yangınları önlemek için ormanda çöp temizledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'Orman Benim' programı kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, orman yangınlarına neden olabilecek çöpleri topladı; Kaymakam Konak, doğanın korunması çağrısında bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Orman Benim" etkinliği çerçevesinde bir araya gelen vatandaşlar, yangınlara karşı ormanlıkları temizleyerek çöp topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına ülke genelinde gerçekleştirilen 'Orman Benim' programı kapsamında Kastamonu'nun Tosya ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Tosya Kaymakamlığı, Tosya Belediye Başkanlığı ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinliğe Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile Tosya Orman İşletme Müdürü Nejat Timur Uyanık ve öğrenciler, gönüllüler, Tosya Kaymakamlığı personeli, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ve emniyet personeli, Tosya Gençlik Merkezi, Tosya Off-Road Derneği, Tosya Fenerbahçeliler Derneği, Tosya Muhtarlar Derneği, Tosya Kızılay Şube Müdürlüğü, Tosya Kalbim İyilik Yardım Derneği üyeleri, huzurevi sakinleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tosya Üçoluklar mevkiindeki mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam Konak ve vatandaşlar, ellerindeki çöp poşetleriyle ormanlık alana dağıldı. Katılımcılar tarafından orman yangınlarına neden olan cam, plastik, kağıt gibi yüzlerce kilo çöp toplandı.

"Ormana atılan her bir şişe, orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor"

Etkinlikte konuşan Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, "Ortak bir fikirle bugün burada bir temizlik çalışması yaptık. Bilindiği üzere maalesef gündemimizde şu anda orman yangınları bulunuyor. Bunlar da ne yazık ki vatandaşlarımızın kısmen doğaya bıraktıkları çöplerden kaynaklanıyor. Bizim amacımız burada halkımızla bir araya gelerek bununla mücadelenin çabasını göstermeye çalıştık. Burada bizleri kamuda çalışan ekiplerimiz destekledi. Off-Road ekibinden, Fenerbahçeliler Derneğinden ekipler bizlere destek verdi. Gençlerimiz, çocuklarımız, motorcular etkinliğimize katıldı. Bizleri halkımız buralarda yalnız bırakmadı. Gerçekten önemsediğimiz bir konu, halkımızın dikkatini çekmek istediğimiz bir konu. Doğayı hepimiz korumalıyız" dedi.

Çocuklarıyla birlikte ormandan çöp toplayan Yasemin Karadağlı da, "Bu aktivite Tosyamız için yapılan en güzel etkinliklerden bir tanesi. Bu sıralarda orman yangınları çok fazla oluyor. Bizler de hem çocuklarımızı hem halkımızı bilinçlendirelim istedik. Güzel bir etkinlik olmuş" diye konuştu.

Tosya Belediyesi ile birlikte insanların ormana attığı çöpleri topladıklarını söyleyen Ebru Nisa Balcı, "Ormanda çok pis bir görüntü vardı. Vatandaşlarımızdan istediğimiz yerlere çöplerini ve şişelerini atmamalıdır. Umarım uygularsınız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Kastamonu, Eğitim, Konak, Tosya, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Vatandaşlar, yangınları önlemek için ormanda çöp temizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 19:07:18. #7.13#
SON DAKİKA: Vatandaşlar, yangınları önlemek için ormanda çöp temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.