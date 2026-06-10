Trabzon'da İspanyol Salyangozu İstilasına Karşı Önlemler - Son Dakika
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Trabzon'da İspanyol Salyangozu İstilasına Karşı Önlemler

Trabzon\'da İspanyol Salyangozu İstilasına Karşı Önlemler
10.06.2026 10:32
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İspanyol salyangozu, Trabzon tarımını tehdit ediyor. Üreticilere bilgi veriliyor.

Trabzon'da vampir kelebek ve Drakula böceği (turunçgil uzun antenli teke böceği) sorunlarının ardından İspanyol salyangozu (Arion vulgaris) istilası tarım arazilerini ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle Düzköy, Yomra ve Tonya ilçelerinde yoğunlaşan bu istilacı tür, bölge üreticisinin kabusu haline gelmiş durumda.

Karadeniz'de biyoçeşitliliği ve tarımsal üretimi baltalayan istilacı türlere bir yenisi daha eklendi. Trabzon'un Düzköy, Tonya ve Yomra ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada görülen İspanyol salyangozu, yeşil alanları ve mahsulleri adeta talan ediyor. Ana vatanı İspanya ve Fransa olan bu istilacı yumuşakça türü, devasa boyutları ve yüksek üreme kapasitesiyle biliniyor. Diğer salyangoz türlerinin aksine güneşten kaçan ancak yağmurlu ve nemli havalarda adeta saldırıya geçen bu canlılar; bölgenin temel gıdaları olan patates, fasulye ve lahana gibi ürünleri tüketerek kurutuyor. Dünyada tarım ürünlerinde en tehlikeli ve zararlı canlı olarak bilinen İspanyol salyangozu bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakıyor.

İstilacı türe karşı Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son olarak Tonya ilçesi Karşular Mahallesi'nde yoğun şekilde görülmeye başlanan istilacı İspanyol salyangozu ile ilgili arazi çalışmaları gerçekleştirilerek üreticileri bilgilendirdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Trabzon'da İspanyol Salyangozu İstilasına Karşı Önlemler - Son Dakika

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